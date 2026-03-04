Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал обеспокоен серией тяжелых травм и примет меры

Реал обеспокоен серией тяжелых травм и примет меры

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 23:39
еал проведет расследование после травмы Родриго
Травма бразильца Родриго Гоэса. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" намерен провести внутреннее расследование из-за трав вингера Родриго Гоэса. В клубе обеспокоены однотипными травмами.

Об этом сообщает испанское издание El Mundo, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Родриго Гоэс
Родриго Гоэс. Фото: Reuters

Семь случаев за три года

По данным источника, с 2023 года сразу семь игроков "Реала" получали разрыв передней крестообразной связки. Среди них Тибо Куртуа, Эдер Милитао, который дважды получал такую травму, Даниэль Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.

Отмечается, что все эти повреждения произошли либо на домашнем стадионе мадридского клуба, либо на тренировочной базе команды. Именно это вызвало беспокойство руководства клуба и стало причиной для начала внутренней проверки.

Ожидается, что расследование коснется работы медицинского штаба и тренеров по физической подготовке. В клубе хотят выяснить, могли ли тренировочные нагрузки или другие факторы повлиять на частоту таких травм.

Напомним, Михаил Мудрик сообщил, подавал ли в суд на УАФ.

Ранее украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала свою реакцию на результат чемпионата Украины.

расследование Реал Мадрид Испанская Ла Лига травма Родриго (футболист)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации