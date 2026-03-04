еал проведет расследование после травмы Родриго

Реал обеспокоен серией тяжелых травм и примет меры
Мадридский "Реал" намерен провести внутреннее расследование из-за трав вингера Родриго Гоэса. В клубе обеспокоены однотипными травмами.
Об этом сообщает испанское издание El Mundo, передает портал Новини.LIVE.
Семь случаев за три года
По данным источника, с 2023 года сразу семь игроков "Реала" получали разрыв передней крестообразной связки. Среди них Тибо Куртуа, Эдер Милитао, который дважды получал такую травму, Даниэль Карвахаль, Хоан Мартинес, Давид Алаба и Родриго.
Отмечается, что все эти повреждения произошли либо на домашнем стадионе мадридского клуба, либо на тренировочной базе команды. Именно это вызвало беспокойство руководства клуба и стало причиной для начала внутренней проверки.
Ожидается, что расследование коснется работы медицинского штаба и тренеров по физической подготовке. В клубе хотят выяснить, могли ли тренировочные нагрузки или другие факторы повлиять на частоту таких травм.
