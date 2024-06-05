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Зʼявився після довгої паузи — Почеттіно оцінив своє звільнення з Челсі

5 червня 2024 11:12
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Маурісіо Почеттіно проаналізував свою роботу в "Челсі" - що сказав тренер
Маурісіо Почеттіно. Фото: instagram.com/pochettino
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Аргентинець Маурісіо Почеттіно після двотижневої мовчанки публічно висловився стосовно того, як йому працювалось у "Челсі". За його словами, він дуже задоволений рівнем, якого досягла команда.

Відповідний допис зʼявився на його сторінці у Instagram.

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Допис Почеттіно про "Челсі"

Почеттіно подякував керівництву клубу та самим гравцям за підтримку.

"Власникам, спортивним директорам — ми цінуємо можливість повернутися в Прем'єр-лігу і працювати в цьому великому клубі. Дякую за підтримку, яку ви нам надали. А також усім гравцям, персоналу та вболівальникам — спасибі. Ми розуміємо, як важливий для вас цей футбольний клуб, і тому ми так старанно працюємо, щоб створити такий "Челсі", яким ви зможете пишатися", — йдеться в дописі. 

Крім цього, він зізнався, що дуже задоволений рівнем, який досягла його команда, а також відзначив професіоналізм та майстерність гравців. 

"Я дуже задоволений тим рівнем, якого досягла команда, і тим, наскільки старанно гравці і персонал працювали над підвищенням своїх стандартів. Вони заслуговують величезної похвали, і я сподіваюся, що ви теж відчули це по їхній грі на полі. Ми знаємо, що були злети і падіння, але ми завжди вірили в цю команду і в те, що ми доб'ємося стабільності", — написав він. 

Також Почеттіно додав, що цінує ті звʼязки, які були створені в клубі за останній рік.

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Маурісіо Почеттіно
Челсі
тренер
футбол

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