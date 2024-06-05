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Появился после долгой паузы — Почеттино оценил свое увольнение из Челси

5 июня 2024 11:12
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Маурисио Почеттино проанализировал свою работу в "Челси" - что сказал тренер
Маурисио Почеттино. Фото: instagram.com/pochettino
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Аргентинец Маурисио Почеттино после двухнедельного молчания публично высказался о том, как ему работалось в "Челси". По его словам, он очень доволен уровнем, которого достигла команда.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram.

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Сообщение Почеттино о "Челси"

Почеттино поблагодарил руководство клуба и самих игроков за поддержку.

"Владельцам, спортивным директорам — мы ценим возможность вернуться в Премьер-лигу и работать в этом большом клубе. Спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. А также всем игрокам, персоналу и болельщикам — спасибо. Мы понимаем, как важен для вас этот футбольный клуб, и поэтому мы так усердно работаем, чтобы создать такой "Челси", которым вы сможете гордиться", — говорится в сообщении.

Кроме того, он признался, что очень доволен уровнем, который достигла его команда, а также отметил профессионализм и мастерство игроков.

"Я очень доволен тем уровнем, которого достигла команда, и тем, насколько усердно игроки и персонал работали над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, что вы тоже почувствовали это по их игре на поле. Мы знаем, что были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что мы добьемся стабильности", — написал он.

Также Почеттино добавил, что ценит те связи, которые были созданы в клубе за последний год.

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Маурисио Почеттино
Челси
тренер
футбол

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