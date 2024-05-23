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Почеттіно очолить збірну Англії після Євро-2024

23 травня 2024 13:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно очолить збірну Англії після Євро-2024
Мауріс Почеттіно керує грою "Челсі". Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Тоттенгема" та "Челсі" Маурісіо Почеттіно може стати наставником збірної Англії. Це станеться у разі відходу з національної команди Гарета Саутгейта.

Почеттіно є основним претендентом на посаду головного тренера "трьох левів", повідомляє The Daily Telegraph.

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Маурісіо Почеттіно недовго залишатиметься без роботи. Незабаром після несподіваного дострокового звільнення з "Челсі" аргентинський наставник може очолити збірну Англії. Це стане можливим не раніше кінця липня.

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно йде з "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington

Почеттино у збірній Англії

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт поки що так і не продовжив контракт із Футбольною Асоціацією. Він може залишити команду після закінчення чемпіонату Європи-2024. Наставника сватають у "Манчестер Юнайтед", який напередодні звільнив Еріка Тен Гаґа.

Маурісіо Почеттіно має добрі стосунки з технічним директором ФА Джоном МакДермоттом, який відповідає за пошук нового тренера збірної Англії. Аргентинський наставник має репутацію наставника, який чудово вміє розвивати таланти молодих футболістів. До того ж він знайомий з багатьма гравцями "трьох левів", включаючи Коула Палмера.

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