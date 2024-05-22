Почеттіно змінить Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед
Екстренером "Челсі", якого було звільнено з посади, цікавляться два топклуби. Маурісіо Почеттіно, ймовірно, очолить "Манчестер Юнайтед".
Про це повідомляє Evening Standard.
Почеттіно в новому клубі
Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія" має намір запропонувати посаду головного тренера Почеттіно.
Керівництво "червоних дияволів" не задоволене роботою Еріка тен Хага в клубі та готове замінити його на досвідченого аргентинця. Крім цього, "Баварія" активно шукає заміну Томасу Тухелю, тому націлилась на Почеттіно.
За інформацією британських ЗМІ, "Челсі" не буде зволікати з призначенням нового головного тренера замість Почеттіно. Відповідне рішення ухвалять впродовж декількох днів.
Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.
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