Почеттіно змінить Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед

Маурісіо Почеттіно. Фото: сайт ПСЖ

Екстренером "Челсі", якого було звільнено з посади, цікавляться два топклуби. Маурісіо Почеттіно, ймовірно, очолить "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Evening Standard.

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Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія" має намір запропонувати посаду головного тренера Почеттіно.

Керівництво "червоних дияволів" не задоволене роботою Еріка тен Хага в клубі та готове замінити його на досвідченого аргентинця. Крім цього, "Баварія" активно шукає заміну Томасу Тухелю, тому націлилась на Почеттіно.

За інформацією британських ЗМІ, "Челсі" не буде зволікати з призначенням нового головного тренера замість Почеттіно. Відповідне рішення ухвалять впродовж декількох днів.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

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