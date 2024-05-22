Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Почеттіно змінить Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед arrow

Почеттіно змінить Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед

22 травня 2024 20:19
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Почеттіно змінить Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед
Маурісіо Почеттіно. Фото: сайт ПСЖ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Екстренером "Челсі", якого було звільнено з посади, цікавляться два топклуби. Маурісіо Почеттіно, ймовірно, очолить "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Evening Standard

Читайте також:

Почеттіно в новому клубі

Зазначається, що "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія" має намір запропонувати посаду головного тренера Почеттіно. 

Керівництво "червоних дияволів" не задоволене роботою Еріка тен Хага в клубі та готове замінити його на досвідченого аргентинця. Крім цього, "Баварія" активно шукає заміну Томасу Тухелю, тому націлилась на Почеттіно. 

За інформацією британських ЗМІ, "Челсі" не буде зволікати з призначенням нового головного тренера замість Почеттіно. Відповідне рішення ухвалять впродовж декількох днів. 

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

Манчестер Юнайтед
Челсі
Маурісіо Почеттіно
тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify