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Почеттино сменит Тен Хага во главе Манчестер Юнайтед

22 мая 2024 20:19
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Почеттино сменит Тен Хага во главе Манчестер Юнайтед
Маурисио Почеттино. Фото: сайт ПСЖ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Экстренером "Челси", который был уволен с должности, интересуются два топ-клуба. Маурисио Почеттино, вероятно, возглавит "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Evening Standard.

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Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария" намерена предложить должность главного тренера Почеттино.

Руководство "красных дьяволов" не удовлетворено работой Эрика тен Хага в клубе и готово заменить его опытным аргентинцем. Кроме этого, "Бавария" активно ищет замену Томасу Тухелю, поэтому нацелилась на Почеттино.

По информации британских СМИ, "Челси" не будет медлить с назначением нового главного тренера вместо Почеттино. Соответствующее решение будет принято в течение нескольких дней.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

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Манчестер Юнайтед
Челси
Маурисио Почеттино
тренер

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