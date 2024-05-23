Почеттино возглавит сборную Англии после Евро-2024

Маурисио Почеттино руководит игрой "Челси". Фото: Reuters/John Sibley

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Челси" Маурисио Почеттино может стать наставником сборной Англии. Это произойдет в случае ухода из национальной команды Гарета Саутгейта.

Почеттино является основным претендентом на пост главного тренера "трех львов", сообщает The Daily Telegraph.

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Маурисио Почеттино недолго будет оставаться без работы. Вскоре после неожиданного досрочного увольнения из "Челси" аргентинский наставник может возглавить сборную Англии. Это станет возможным не ранее конца июля.

Маурисио Почеттино уходит из "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington

Почеттино в сборной Англии

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт пока так и не продлил контракт с Футбольной Ассоциацией. Он может уйти из команды после окончания чемпионата Европы-2024. Наставника сватают в "Манчестер Юнайтед", который накануне уволил Эрика Тен Хага.

У Маурисио Почеттино хорошие отношения с техническим директором ФА Джоном МакДермоттом, который отвечает за поиск нового тренера сборной Англии. Аргентинский наставник обладает репутацией наставника, который прекрасно умеет развивать таланты молодых футболистов. К тому же, он знаком со многими игроками "трех львов", включая Коула Палмера.

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