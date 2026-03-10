Видео
Главная Спорт Реал во время поиска нового тренера обратился к Почеттино

Реал во время поиска нового тренера обратился к Почеттино

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 01:25
Почеттино может возглавить Реал вместо Арбелоа
Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" рассматривает возможность смены главного тренера перед следующим сезоном. Одним из кандидатов на эту должность является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Читайте также:
Альваро Арбелоа
Альваро Арбелоа. Фото: Reuters

Арбелоа будет трудно удержаться на должности

По информации источника, руководство "сливочных" рассматривает различные варианты на случай смены тренера. Нынешний наставник команды Альваро Арбелоа может покинуть пост уже после завершения сезона.

Арбелоа возглавил "Реал" в январе, заменив Хаби Алонсо. Однако источники отмечают, что он никогда не рассматривался как долгосрочное решение для клуба.

Сообщается, что для сохранения работы испанскому тренеру может понадобиться победа в Лиге чемпионов. В противном случае мадридский клуб будет искать нового наставника.

Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино. Фото: СһеІѕеа.fc

Одним из кандидатов на эту должность является Почеттино. Аргентинец имеет опыт работы с топ-клубами и работал со звездными футболистами во время карьеры в "Тоттенхэме", "ПСЖ" и "Челси".

Руководство "Реала" также высоко оценивает тот факт, что Почеттино работал с Килианом Мбаппе в "ПСЖ".

В то же время среди возможных кандидатов также называют Юргена Клоппа, Унаи Эмери и Массимилиано Аллегри. Кроме того, президент клуба Флорентино Перес якобы не отказывается от идеи возвращения Зинедина Зидана.

Напомним, иностранный футболист из Боснии может получить украинское гражданство.

Также президент "Динамо" Игорь Суркис назвал тренера своих мечтаний.






