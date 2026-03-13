Видео
Главная Спорт Сотрудники ТЦК мобилизовали футболиста Колоса

Сотрудники ТЦК мобилизовали футболиста Колоса

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:39
Воспитанника киевского Динамо Казакова мобилизовали в ВСУ
Максим Казаков. Фото: "Динамо" Киев

Хавбек "Колоса-2" Максим Казаков был мобилизован и отправился служить в Вооруженные силы Украины. Игрок уже находится в одной из воинских частей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на портал Sport Arena.

Мобилизовали воспитанника киевского футбола

Мобилизованный 30-летний хавбек является воспитанником киевских "Арсенала" и "Динамо", к академии которого присоединился позже.

В разные годы Казаков выступал за "Зарю", "Дружбу" и "ЮКСА". Летом 2025 года полузащитник присоединился к дублирующему составу коваливского "Колоса".

В текущем сезоне футболист провел 17 матчей во Второй лиге Украины. В этих поединках он забил два мяча.

"Колос-2" после первой части сезона возглавляет турнирную таблицу группы Б Второй лиги. Команда из Коваливки набрала 45 очков.

Интересно, что активно мобилизовать игроков "Колоса-2" начали после того, как игрок команды Даниил Колесник подрался с сотрудниками ТЦК.

футбол Динамо Колос мобилизация ТЦК и СП
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
