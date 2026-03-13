Зірка Холостяка та кохана відомого футболіста показала себе на фото 18+

Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зірка 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова привернула увагу новою відвертою фотосесією. На світлинах вона позує в червоній білизні на фоні засніжених альпійських пейзажів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram дівчини.

Діана Зотова з іншими дівчатами. Фото: instagram.com/di__zotova

Нова фотосесія Зотової

На фото Зотова разом з іншими моделями знялася просто посеред засніженого схилу. Учасниці фотосесії позували у яскравій червоній білизні, хутряних чоботах і зимових аксесуарах. Контраст між холодним гірським пейзажем і яскравими образами створив ефектну атмосферу кадрів.

Діана Зотова з іншими дівчатами. Фото: instagram.com/di__zotova

На одній із фотографій Зотова стоїть разом із іншими моделями на тлі величезних засніжених гір. Окремі знімки присвячені самій Діані. На них вона позує одна у червоному мереживному комплекті білизни та великій хутряній шапці. На одному кадрі модель стоїть по коліна у снігу, тримаючи руки за головою, а за її спиною видно засніжені гори.

Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Ще на одному фото Зотову знято крупним планом. Вона позує у тому ж образі, підкреслюючи спортивну фігуру та контраст яскравого червоного кольору з білим снігом.

Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зазначимо, що Зотова покинула шоу "Холостяк" у п’ятому випуску. Вона зізналася головному герою Тарасу Цимбалюку, що має почуття до колишнього хлопця — футболіста Миколи Кухаревича.

Після участі у телепроєкті популярність дівчини у соцмережах значно зросла. До участі у шоу вона мала відносно невелику аудиторію, то зараз за її сторінкою в Instagram стежать 72 тисячі підписників.

