Зірка Холостяка та кохана відомого футболіста показала себе на фото 18+

Зірка 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова привернула увагу новою відвертою фотосесією. На світлинах вона позує в червоній білизні на фоні засніжених альпійських пейзажів.
На фото Зотова разом з іншими моделями знялася просто посеред засніженого схилу. Учасниці фотосесії позували у яскравій червоній білизні, хутряних чоботах і зимових аксесуарах. Контраст між холодним гірським пейзажем і яскравими образами створив ефектну атмосферу кадрів.
На одній із фотографій Зотова стоїть разом із іншими моделями на тлі величезних засніжених гір. Окремі знімки присвячені самій Діані. На них вона позує одна у червоному мереживному комплекті білизни та великій хутряній шапці. На одному кадрі модель стоїть по коліна у снігу, тримаючи руки за головою, а за її спиною видно засніжені гори.
Ще на одному фото Зотову знято крупним планом. Вона позує у тому ж образі, підкреслюючи спортивну фігуру та контраст яскравого червоного кольору з білим снігом.
Зазначимо, що Зотова покинула шоу "Холостяк" у п’ятому випуску. Вона зізналася головному герою Тарасу Цимбалюку, що має почуття до колишнього хлопця — футболіста Миколи Кухаревича.
Після участі у телепроєкті популярність дівчини у соцмережах значно зросла. До участі у шоу вона мала відносно невелику аудиторію, то зараз за її сторінкою в Instagram стежать 72 тисячі підписників.
