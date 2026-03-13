Звезда Холостяка Зотова снялась в откровенной фотосессии 18+

Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Участница 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова поделилась эффектной зимней фотосессией, сделанной на фоне заснеженных гор. На снимках она позирует в ярко-красном белье среди снежных пейзажей.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram девушки.

Диана Зотова с другими девушками. Фото: instagram.com/di__zotova

Новая фотосессия Зотовой

На фото Зотова вместе с другими моделями снялась прямо посреди заснеженного склона. Участницы фотосессии позировали в ярком красном белье, меховых сапогах и зимних аксессуарах. Контраст между холодным горным пейзажем и яркими образами создал эффектную атмосферу кадров.

Диана Зотова с другими девушками. Фото: instagram.com/di__zotova

На одной из фотографий Зотова стоит вместе с другими моделями на фоне огромных заснеженных гор. Отдельные снимки посвящены самой Диане. На них она позирует одна в красном кружевном комплекте белья и большой меховой шапке. На одном кадре модель стоит по колено в снегу, держа руки за головой, а за ее спиной видны заснеженные горы.

Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Еще на одном фото Зотова снята крупным планом. Она позирует в том же образе, подчеркивая спортивную фигуру и контраст яркого красного цвета с белым снегом.

Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Отметим, что Зотова покинула шоу "Холостяк" в пятом выпуске. Она призналась главному герою Тарасу Цимбалюку, что испытывает чувства к бывшему парню — футболисту Николаю Кухаревичу.

После участия в телепроекте популярность девушки в соцсетях значительно возросла. До участия в шоу она имела относительно небольшую аудиторию, то сейчас за ее страницей в Instagram следят 72 тысячи подписчиков.

