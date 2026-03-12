Відео
Головна Спорт Майк Тайсон пояснив домінування Ломаченка у професійному боксі

Майк Тайсон пояснив домінування Ломаченка у професійному боксі

Дата публікації: 12 березня 2026 13:01
Майк Тайсон розкрив секрет непереможності Ломаченка
Майк Тайсон під час бою з Джейком Полом. Фото: Al Bello/Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон прокоментував кар’єру українського боксера Василя Ломаченка. Американець проаналізував сильні сторони українського спортсмена. 

Легендарний американець оцінив шлях дворазового олімпійського чемпіона в професійному боксі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Читайте також:

Майк Тайсон назвав декількох сучасних боксерів, за боями яких йому особливо цікаво спостерігати. До цього списку він включив Шакура Стівенсона, Кейшона Девіса, Наою Іноуе, Джермалла Чарло та Давида Бенавідеса.

Василий Ломаченко
Український чемпіон Василь Ломаченко. Фото: скриншот YouTube

Чому Ломаченко швидко став зіркою

За словами "Залізного Майка", успіх українського спортсмена багато в чому пов'язаний з його величезним досвідом виступів на аматорському рингу. Цей фундамент дозволив Василю Ломаченку швидко адаптуватися до професійного боксу та домінувати над суперниками.

"Ломаченко одразу почав домінувати в професійному боксі. І знаєте чому? Тому що провів близько тисячі аматорських боїв, хоча офіційно зафіксовано лише близько чотирьохсот. Саме тому він перемагав суперників так впевнено", — розповів Майк Тайсон.

Нагадаємо, раніше Майк Тайсон порівняв Олексанра Усика з чемпіонами минулого та пояснив, у чому полягають сильні сторони українця.

Тим часом збірна Росії з футболу готова скористатися відмовою Ірану від участі на ЧС-2026 і зайняти місце цієї команди на Мундіалі.

спорт бокс Василь Ломаченко Майк Тайсон українські боксери
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
