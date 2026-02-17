Відео
Головна Спорт Ломаченка занесено до списку чемпіонів епохи — що відомо

Ломаченка занесено до списку чемпіонів епохи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:49
Усик назвав Ломаченка бійцем епохи — обидва потрапили до престижного списку
Василь Ломаченко після перемоги. Фото: AP

Промоутерська компанія чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика опублікувала матеріал, присвячений "Українській школі боксу". У центрі уваги опинилися бійці, які, на думку команди, визначили цілу епоху.

Серед них знайшлося місце і Василю Ломаченку, чиє ім'я в публікації стоїть поряд із найбільшими фігурами вітчизняного рингу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на промоутерську компанію Олександра Усика.

У розділі про чемпіонів, які сформували стиль та репутацію українського боксу, також згадано самого Олександра Усика та братів Кличків. Акцент зроблено на дисципліні, системності підготовки та спадкоємності поколінь, які стали основою успіху спортсменів на олімпійському та професійному рівнях.

Александр Усик
Олександр Усик під час виходу на ринг. Фото: AP

Подарунок на день народження Ломаченка

Окремо в публікації відзначено олімпійського чемпіона Ігор 2024 року Олександра Хижняка. Автори підкреслюють, що українська школа будується на сильній тренерській базі, внутрішній конкуренції та передачі стандартів від наставників до учнів.

Василий Ломаченко
Василь Ломаченко в бою з Девіном Хейні. Фото: AP

На одному з фінальних слайдів розміщено колаж тренерів зі своїми вихованцями. Юрій Ткач показаний поруч з Усиком, Олександр Хижняк-старший — із сином, а Анатолій Ломаченко — поруч із Василем. Таким чином публікація пов'язує покоління боксерів і підкреслює, що за гучними титулами стоять конкретні наставники та вибудувана система підготовки.

Віталій Кличко Олександр Усик Володимир Кличко Олександр Хижняк бокс Василь Ломаченко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
