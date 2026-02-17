Усик назвал Ломаченко бойцом эпохи — оба попали в престижный список

Василий Ломаченко после победы. Фото: AP

Промоутерская компания чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика опубликовала материал, посвящённый "Украинской школе бокса". В центре внимания оказались бойцы, которые, по мнению команды, определили целую эпоху.

Среди них нашлось место и Василию Ломаченко, чье имя в публикации стоит рядом с крупнейшими фигурами отечественного ринга, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на промоутерскую компанию Александра Усика.

В разделе о чемпионах, сформировавших стиль и репутацию украинского бокса, также упомянут сам Александр Усик и братья Кличко. Акцент сделан на дисциплине, системности подготовки и преемственности поколений, которые стали основой успеха спортсменов на олимпийском и профессиональном уровнях.

Александр Усик во время выхода на ринг. Фото: AP

Подарок на день рождения Ломаченко

Отдельно в публикации отмечен олимпийский чемпион Игр 2024 года Александр Хижняк. Авторы подчеркивают, что украинская школа строится на сильной тренерской базе, внутренней конкуренции и передаче стандартов от наставников к ученикам.

Василий Ломаченко в бою с Девином Хейни. Фото: AP

На одном из финальных слайдов размещен коллаж тренеров со своими воспитанниками. Юрий Ткач показан рядом с Усиком, Александр Хижняк-старший — с сыном, а Анатолий Ломаченко — рядом с Василием. Таким образом публикация связывает поколения боксеров и подчеркивает, что за громкими титулами стоят конкретные наставники и выстроенная система подготовки.

