Україна
Ломаченко 38 — что известно об одном из самых титулованных боксеров Украины

Ломаченко 38 — что известно об одном из самых титулованных боксеров Украины

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:30
Василию Ломаченко - 38: факты о легенде бокса Украины
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Во вторник, 17 февраля, свой день рождения отмечает украинский боксер Василий Ломаченко. Спортсмену исполняется 38 лет.

За это время он стал одним из самых успешных представителей украинского бокса на международной арене, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Что известно о Василии Ломаченко

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Его отец — Анатолий Ломаченко — изначально стал личным тренером сына и построил для него особую систему подготовки.

В детстве Василий занимался не только боксом, но и народными танцами, акробатикой и борьбой. По словам тренеров, именно это сформировало его координацию, баланс и нестандартную работу ног.

Любительская карьера

Ломаченко считается одним из самых успешных любителей в истории бокса. Он — двукратный олимпийский чемпион: золото Пекина-2008 в полулегком весе и золото Лондона-2012 в легком весе. Также двукратный чемпион мира (2009, 2011) и многократный чемпион Европы.

Его рекорд в любителях — 396 побед и лишь одно поражение от Альберта Селимова, после которого он взял разгромный реванш. За победу на Олимпиаде-2008 получил Кубок Вэла Баркера как лучший боксер турнира.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: Getty Images

Профессиональная карьера

В профессиональном боксе Ломаченко дебютировал в 2013 году. Уже в третьем поединке он сражался за титул чемпиона мира. В 2014 году стал чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

Впоследствии украинец покорил вторую и третью весовые категории, обладая поясами WBO, WBA и WBC. Он стал одним из самых быстрых чемпионов мира в истории по количеству проведенных боев до получения титулов.

Среди самых известных соперников — Николас Уолтерс, Хорхе Линарес, Гильермо Ригондо, Люк Кэмпбелл, Теофимо Лопес, Девин Хейни.

Часть поединков Ломаченко признавали боями года, а его стиль получил прозвище Hi-Tech из-за техничности и нестандартных углов атаки.

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко против Девина Хейни. Фото: Getty Images

Сложные периоды

В 2020 году Ломаченко потерял чемпионские пояса после поражения Теофимо Лопесу. После начала полномасштабной войны России против Украины спортсмен взял паузу в карьере, затем победил Джорджа Камбососа, после чего покинул бокс.

Согласно последним данным, Ломаченко покинул Украину. Однако, боксер ведет не активную публичную жизнь и о нем трудно получить информацию.

Интересные факты

Ломаченко — в свою подготовку часто включал нестандартные упражнения для развития координации и выносливости. Одним из таких является переплывание лимана.

Также боксер неоднократно входил в рейтинги лучших спортсменов мира независимо от весовой категории.

Ранее российские фигуристы заполонили Олимпиаду своими фигуристами.

бокс Василий Ломаченко профессиональный бокс день рождения украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
