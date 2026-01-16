Брэдли объяснил, почему Ломаченко завершил карьеру

В Америке назвали причину, по которой Ломаченко завершил карьеру
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о действующем обладателе титула WBO в полусреднем весе Дэвине Хэйни, который несколько лет назад отправил на пенсию Василия Ломаченко.
Американец отметил уровень и влияние Хэйни, сообщает Boxing News 24.
Тимоти Брэдли подчеркнул, что поединок Василия Ломаченко с Дэвином Хэйни с ним стал поворотным моментом для одного из самых известных боксеров последнего десятилетия.
Что привело к уходу Ломаченко
По словам Брэдли, именно поражение от Хэйни стало точкой, после которой Василий Ломаченко фактически начал путь к завершению карьеры. Экс-чемпион назвал Дэвина серьезным бойцом, с которым невозможно пройти без последствий, даже если речь идет о спортсмене с выдающимся послужным списком.
Ломаченко уступил Хэйни в мае 2023 года единогласным решением судей. Спустя год украинец вернулся на ринг и победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом, а 5 июня 2025 года официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
После официального объявления в июне 2025 года он сосредоточился на личной жизни, семье и восстановлении после многолетних нагрузок. В публичном пространстве Ломаченко появляется редко и не делает заявлений о возможном возвращении на ринг.
