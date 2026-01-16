Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Америке назвали причину, по которой Ломаченко завершил карьеру

В Америке назвали причину, по которой Ломаченко завершил карьеру

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 11:20
Брэдли объяснил, почему Ломаченко завершил карьеру
Василий Ломаченко после боя. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о действующем обладателе титула WBO в полусреднем весе Дэвине Хэйни, который несколько лет назад отправил на пенсию Василия Ломаченко.

Американец отметил уровень и влияние Хэйни, сообщает Boxing News 24

Реклама
Читайте также:

Тимоти Брэдли подчеркнул, что поединок Василия Ломаченко с Дэвином Хэйни с ним стал поворотным моментом для одного из самых известных боксеров последнего десятилетия. 

Василий Ломаченко
Один из последних боев Василия Ломаченко. Фото: скриншот YouTube

Что привело к уходу Ломаченко 

По словам Брэдли, именно поражение от Хэйни стало точкой, после которой Василий Ломаченко фактически начал путь к завершению карьеры. Экс-чемпион назвал Дэвина серьезным бойцом, с которым невозможно пройти без последствий, даже если речь идет о спортсмене с выдающимся послужным списком.

Ломаченко уступил Хэйни в мае 2023 года единогласным решением судей. Спустя год украинец вернулся на ринг и победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом, а 5 июня 2025 года официально объявил о завершении профессиональной карьеры. 

После официального объявления в июне 2025 года он сосредоточился на личной жизни, семье и восстановлении после многолетних нагрузок. В публичном пространстве Ломаченко появляется редко и не делает заявлений о возможном возвращении на ринг. 

Напомним, ранее Александр Усик сумел поддержать украинских энергетиков, которые уже несколько недель работают без отдыха. 

Также стало известно о том, что у Александра Усика появится новый американский промоутер

спорт бокс Василий Ломаченко Девин Хейни украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации