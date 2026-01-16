Бредлі пояснив, чому Ломаченко завершив кар'єру

Василь Ломаченко після бою. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про чинного володаря титулу WBO в напівсередній вазі Девіна Хейні, який декілька років тому відправив на пенсію Василя Ломаченка.

Американець відзначив рівень та вплив Хейні, повідомляє Boxing News 24.

Тімоті Бредлі підкреслив, що поєдинок Василя Ломаченка з Девіном Хейні з ним став поворотним моментом для одного з найвідоміших боксерів останнього десятиліття.

Один з останніх боїв Василя Ломаченка. Фото: скріншот YouTube

Що призвело до відходу Ломаченка

За словами Бредлі, саме поразка від Хейні стала точкою, після якої Василь Ломаченко фактично почав шлях до завершення кар'єри. Ексчемпіон назвав Девіна серйозним бійцем, з яким неможливо пройти без наслідків, навіть якщо йдеться про спортсмена з видатним послужним списком.

Ломаченко поступився Хейні в травні 2023 року одноголосним рішенням суддів. Через рік українець повернувся на ринг та переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом, а 5 червня 2025 року офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри.

Після офіційного оголошення в червні 2025 року він зосередився на особистому житті, сім'ї та відновленні після багаторічних навантажень. У публічному просторі Ломаченко з'являється рідко і не робить заяв про можливе повернення на ринг.

