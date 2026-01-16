Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Америці назвали причину, через яку Ломаченко завершив кар'єру

В Америці назвали причину, через яку Ломаченко завершив кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:20
Бредлі пояснив, чому Ломаченко завершив кар'єру
Василь Ломаченко після бою. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловився про чинного володаря титулу WBO в напівсередній вазі Девіна Хейні, який декілька років тому відправив на пенсію Василя Ломаченка.

Американець відзначив рівень та вплив Хейні, повідомляє Boxing News 24.

Реклама
Читайте також:

Тімоті Бредлі підкреслив, що поєдинок Василя Ломаченка з Девіном Хейні з ним став поворотним моментом для одного з найвідоміших боксерів останнього десятиліття.

Василий Ломаченко
Один з останніх боїв Василя Ломаченка. Фото: скріншот YouTube

Що призвело до відходу Ломаченка

За словами Бредлі, саме поразка від Хейні стала точкою, після якої Василь Ломаченко фактично почав шлях до завершення кар'єри. Ексчемпіон назвав Девіна серйозним бійцем, з яким неможливо пройти без наслідків, навіть якщо йдеться про спортсмена з видатним послужним списком.

Ломаченко поступився Хейні в травні 2023 року одноголосним рішенням суддів. Через рік українець повернувся на ринг та переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом, а 5 червня 2025 року офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри.

Після офіційного оголошення в червні 2025 року він зосередився на особистому житті, сім'ї та відновленні після багаторічних навантажень. У публічному просторі Ломаченко з'являється рідко і не робить заяв про можливе повернення на ринг.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик зумів підтримати українських енергетиків, які вже декілька тижнів працюють без відпочинку.

Також стало відомо про те, що в Олександра Усика з'явиться новий американський промоутер.

спорт бокс Василь Ломаченко Девін Хейні українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації