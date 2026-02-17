Василю Ломаченку — 38: факти про легенду боксу України

Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

У вівторок, 17 лютого, свій день народження відзначає український боксер Василь Ломаченко. Спортсмену виповнюється 38 років.

За цей час він став одним із найуспішніших представників українського боксу на міжнародній арені, повідомив портал Новини.LIVE.

Що відомо про Василя Ломаченка

Василь Ломаченко народився 17 лютого 1988 року в Білгороді-Дністровському Одеської області. Його батько — Анатолій Ломаченко — від початку став особистим тренером сина і побудував для нього особливу систему підготовки.

У дитинстві Василь займався не лише боксом, а й народними танцями, акробатикою та боротьбою. За словами тренерів, саме це сформувало його координацію, баланс і нестандартну роботу ніг.

Аматорська кар’єра

Ломаченко вважається одним із найуспішніших аматорів в історії боксу. Він — дворазовий олімпійський чемпіон: золото Пекіна-2008 у напівлегкій вазі та золото Лондона-2012 у легкій вазі. Також дворазовий чемпіон світу (2009, 2011) та багаторазовий чемпіон Європи.

Його рекорд в аматорах — 396 перемог і лише одна поразка від Альберта Селімова, після якої він узяв розгромний реванш. За перемогу на Олімпіаді-2008 отримав Кубок Вела Баркера як найкращий боксер турніру.

Професійна кар’єра

У професійному боксі Ломаченко дебютував у 2013 році. Уже в третьому поєдинку він бився за титул чемпіона світу. У 2014 році став чемпіоном світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

Згодом українець підкорив другу й третю вагові категорії, володіючи поясами WBO, WBA та WBC. Він став одним із найшвидших чемпіонів світу в історії за кількістю проведених боїв до здобуття титулів.

Серед найвідоміших суперників — Ніколас Уолтерс, Хорхе Лінарес, Гільєрмо Рігондо, Люк Кемпбелл, Теофімо Лопес, Девін Хейні.

Частину поєдинків Ломаченка визнавали боями року, а його стиль отримав прізвисько Hi-Tech через технічність і нестандартні кути атаки.

Складні періоди

У 2020 році Ломаченко втратив чемпіонські пояси після поразки Теофімо Лопесу. Після початку повномасштабної війни Росії проти України спортсмен узяв паузу в кар’єрі, потім переміг Джорджа Камбососа, після чого покинув бокс.

Згідно з останніми даними, Ломаченко покинув Україну. Однак, боксер веде не активне публічне життя і про нього важко отримати інформацію.

Цікаві факти

Ломаченко — у свою підготовку часто включав нестандартні вправи для розвитку координації та витривалості. Одним із таких є перепливання лиману.

Також боксер неодноразово входив до рейтингів найкращих спортсменів світу незалежно від вагової категорії.

