У Росії оцінили шанси поїхати на ЧС-2026 замість Ірану

У російських медіа почали обговорювати можливість участі збірної Росії на чемпіонаті світу 2026 року замість Ірану. Такі розмови з’явилися після повідомлень про те, що іранська команда може відмовитися від виступу на турнірі.

Офіційні представники спорту РФ вже відкрито говорять про бажання місцевої футбольної національної команди взяти участь у матчах Кубка Світу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Міністр спорту Ірану Ахмад Донямалі раніше допустив відмову національної збірної від участі в чемпіонаті світу через складну ситуацію в країні. Турнір відбудеться влітку 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

У Росії заговорили про чемпіонат світу

На тлі цих новин деякі російські представники запропонували розглянути варіант участі збірної Росії на місці Ірану. Зокрема, спортивний коментатор Дмитро Губернієв заявив, що російська команда могла б замінити азіатську збірну.

Водночас наразі збірна Росії відсторонена від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА і не брала участі у відбірковому циклі чемпіонату світу. У разі відмови Ірану від участі рішення про можливу заміну ухвалюватиме ФІФА відповідно до регламенту турніру. На участь у Мундіалі претендують національні команди Іраку та ОАЕ.

Іранська збірна за підсумками кваліфікації потрапила до групи G разом із Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією.

