Реал готовий продати Луніна за 25 млн

Український воротар Андрій Лунін може залишити мадридський "Реал" після завершення поточного сезону. Керівництво клубу готове розглянути варіант із трансфером голкіпера, на якого не сподівається як на першого номера.

Лунін може покинути клуб

За інформацією джерела, у мадридському клубі не виключають продажу 27-річного футболіста влітку. "Вершкові" готові розглянути пропозицію, якщо вона буде достатньо вигідною.

Зазначається, що у "Реалі" оцінюють українського воротаря приблизно у 25 млн євро. Саме таку суму клуб готовий прийняти для початку переговорів щодо можливого трансферу.

У поточному сезоні Лунін провів у складі мадридців три матчі, у яких пропустив вісім голів. Контракт українського голкіпера з "Реалом" діє до літа 2030 року.

Ймовірно, Лунін нарешті зрозумів, що йому не стати основним воротарем, оскільки попри помилки Тібо Куртуа, бельгієць продовжує грати й надалі.

