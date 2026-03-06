Відео
Україна
Воротар збірної України близький до трансферу в топовий клуб Серії А

Дата публікації: 6 березня 2026 23:59
Інтер розглядає трансфер Луніна з Реала
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Міланський "Інтер" розглядає можливість підписання воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна. Український голкіпер опинився у списку кандидатів, яких клуб вивчає на трансферному ринку.

Про це повідомив сайт Todomercadoweb, передає портал Новини.LIVE.

Андрій Лунін на тренуванні "Реалу". Фото: Reuters

У клубі готують зміну Зоммеру

Керівництво "Інтера" планує поступово готувати заміну основному воротарю команди Янну Зоммеру. Саме тому міланський клуб уже аналізує різні варіанти для підсилення позиції голкіпера на майбутнє.

Одним із таких варіантів став український воротар Андрій Лунін, який виступає за "Реал". У міланському клубі уважно стежать за ситуацією навколо голкіпера і розглядають можливість його запрошення.

За даними джерела, Лунін потрапив до шортлиста потенційних кандидатів, однак остаточне рішення щодо трансферу поки не ухвалене. У клубі продовжують оцінювати різних воротарів, які можуть посилити команду в найближчі сезони.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів три матчі у складі "Реала". За цей час український воротар пропустив вісім м’ячів.

Нагадаємо, раніше Джей Опетая повідомив, що думає про навички Олександра Усика.

Також раніше повідомлялося, як Тайсон Ф'юрі вплинув на бій Усика та Ріко Верховена.

Реал Мадрид Футбол трансфери Інтер Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
