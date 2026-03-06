Интер добавил Лунина в список кандидатов

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Миланский "Интер" рассматривает украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в качестве возможного усиления состава. Голкипер оказался среди игроков, которых клуб анализирует на трансферном рынке.

Об этом сообщил сайт Todomercadoweb, передает портал Новини.LIVE.

В клубе готовят смену Зоммеру

Руководство "Интера" планирует постепенно готовить замену основному вратарю команды Янну Зоммеру. Именно поэтому миланский клуб уже анализирует различные варианты для усиления позиции голкипера на будущее.

Одним из таких вариантов стал украинский вратарь Андрей Лунин, который выступает за "Реал". В миланском клубе внимательно следят за ситуацией вокруг голкипера и рассматривают возможность его приглашения.

По данным источника, Лунин попал в шортлист потенциальных кандидатов, однако окончательное решение по трансферу пока не принято. В клубе продолжают оценивать различных вратарей, которые могут усилить команду в ближайшие сезоны.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел три матча в составе "Реала". За это время украинский вратарь пропустил восемь мячей.

