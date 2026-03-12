Реал может продать украинского вратаря Лунина

Андрей Лунин в матче с "Олимпиакосом". Фото: Reuters

Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клуб по окончании сезона. В мадридском "Реале" допускают возможность его продажи в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fichajes.

Реклама

Читайте также:

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Лунин может покинуть клуб

По информации источника, в мадридском клубе не исключают продажи 27-летнего футболиста летом. "Сливочные" готовы рассмотреть предложение, если оно будет достаточно выгодным.

Отмечается, что в "Реале" оценивают украинского вратаря примерно в 25 млн евро. Именно такую сумму клуб готов принять для начала переговоров о возможном трансфере.

В текущем сезоне Лунин провел в составе мадридцев три матча, в которых пропустил восемь голов. Контракт украинского голкипера с "Реалом" действует до лета 2030 года.

Вероятно, Лунин наконец понял, что ему не стать основным вратарем, поскольку несмотря на ошибки Тибо Куртуа, бельгиец продолжает играть и в дальнейшем.

Напомним, легенда бокса Майк Тайсон рассказал, как победить украинского линейного чемпиона Александра Усика.

Также ранее Тайсон Фьюри рассказал, почему Усик может программы Рико Верховену.