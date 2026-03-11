Відео
Головна Спорт Міністр спорту Ірану зробив гучну заяву про ЧС-2026

Міністр спорту Ірану зробив гучну заяву про ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 15:47
Збірна Ірану у грубій формі відмовилася від участі у ЧС-2026
Футболісти збірної Ірану перед грою. Фото: Gao Meng/VCG via Getty Images

Чемпіонат світу з футболу, на який збірна України ще зберігає шанс кваліфікуватися, може втратити одного з учасників. Національна команда Ірану заявила про неможливість виступу на турнірі.

Головною причиною такого рішення стали бойові дії на Близькому Сході, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DPA.

Міністр спорту Ірану Ахмад Донямалі заявив, що національна команда може відмовитися від участі в чемпіонаті світу 2026 року. За його словами, поточна політична ситуація не дозволяє країні підготуватися до турніру.

Болельщики сборной Ирана
Уболівальники збірної Ірану під час матчу. Фото: Xia Bohan/VCG via Getty Images

Іран не їде на ЧС-2026

Чиновник зазначив, що Іран переживає важкий період і не має умов для участі у великому міжнародному змаганні. Він також згадав про значні втрати серед громадян країни за останні місяці.

"Цей корумпований уряд убив нашого лідера, тому в нас немає умов для участі в чемпіонаті світу. Через зловмисні заходи, вжиті проти Ірану, ми змушені вести дві війни за вісім-дев'ять місяців, тисячі наших співвітчизників загинули", — заявив міністр.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Збірна Ірану за підсумками жеребкування потрапила до групи G разом із Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією. Матчі команди мають відбутися на території США: два в Лос-Анджелесі й один у Сіетлі.

Іран спорт футбол Збірна Ірану з футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
