Костюк відпустив з Динамо ще одного молодого гравця

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

У заявці київського "Динамо" на другу половину сезону відбудуться чергові зміни. Тренерський штаб команди на чолі з Ігорем Костюком вирішив розлучитися ще з одним футболістом.

"Карпати" вже домовилися з "біло-синіми" про оренду гравця "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Реклама

Читайте також:

Півзахисник київського "Динамо" Валентин Рубчинський продовжить кар'єру у львівських "Карпатах". Клуби погодили перехід гравця на правах оренди.

Валентин Рубчинський (ліворуч) у матчі за столичну команду. Фото: пресслужба "Динамо"

Рубчинський не потрібен "Динамо"

За інформацією Бурбаса, угода розрахована до кінця поточного сезону. Крім того, у львівського клубу буде можливість викупити контракт футболіста.

У нинішньому сезоні Рубчинський провів за "Динамо" п'ять матчів. Результативними діями півзахисник не відзначився.

Вихованець "Дніпра-1" перебрався до Києва влітку 2024 року. Сума трансферу за не підтвердженою інформацією склала один мільйон євро.

Нагадаємо, капітан донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко отримав травму на тренуванні команди.

Захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов теж може не зіграти за збірну України проти Швеції.