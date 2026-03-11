Ребров втратив одразу двох захисників збірної України в один день

Арсеній Батагов на тренуванні в Туреччині. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблем у збірної України стає дедалі більше. За один день тренерський штаб національної команди залишився одразу без двох захисників.

Сергію Реброву доведеться шукати неочевидну заміну для травмованого Миколи Матвієнка, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Центральний захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов зазнав ушкодження під час тренувального заняття команди. Остаточний характер травми стане відомий після медичного обстеження. Передбачається, що терміни відновлення гравця збірної України можуть становити від одного до чотирьох тижнів.

Складне завдання для збірної України

Таким чином участь Батагова в найближчих матчах збірної України залишається під питанням. Навіть у разі виклику в національну команду захисник може відмовитися від поїздки.

Раніше стало відомо про травму іншого центрбека збірної — гравця "Шахтаря" Миколи Матвієнка. У нинішньому сезоні Батагов провів 30 матчів, забив один гол та зробив три результативні передачі.

