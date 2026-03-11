Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Участь Батагова у матчах за збірну України під питанням

Участь Батагова у матчах за збірну України під питанням

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 13:03
Ребров втратив одразу двох захисників збірної України в один день
Арсеній Батагов на тренуванні в Туреччині. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблем у збірної України стає дедалі більше. За один день тренерський штаб національної команди залишився одразу без двох захисників.

Сергію Реброву доведеться шукати неочевидну заміну для травмованого Миколи Матвієнка, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Реклама
Читайте також:

Центральний захисник турецького "Трабзонспора" Арсеній Батагов зазнав ушкодження під час тренувального заняття команди. Остаточний характер травми стане відомий після медичного обстеження. Передбачається, що терміни відновлення гравця збірної України можуть становити від одного до чотирьох тижнів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Складне завдання для збірної України

Таким чином участь Батагова в найближчих матчах збірної України залишається під питанням. Навіть у разі виклику в національну команду захисник може відмовитися від поїздки.

Раніше стало відомо про травму іншого центрбека збірної — гравця "Шахтаря" Миколи Матвієнка. У нинішньому сезоні Батагов провів 30 матчів, забив один гол та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров виступив із критикою на адресу тренерів іноземних клубів, де грають українські футболісти.

Водночас відомий тренер Мирон Маркевич поділився рекомендацією для наставника збірної України напередодні матчу зі Швецією.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Арсеній Батагов Трабзонспор
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації