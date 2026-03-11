Батагов рискует пропустить матчи сборной Украины

Арсений Батагов на тренировке в Турции. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблемы сборной Украины продолжают накапливаться. Тренерский штаб национальной команды в один день потерял сразу двух защитников.

Сергею Реброву придется искать неочевидную замену для травмированного Николая Матвиенко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Центральный защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов получил повреждение во время тренировочного занятия команды. Окончательный характер травмы станет известен после медицинского обследования. Предполагается, что сроки восстановления игрока сборной Украины могут составить от одной до четырех недель.

Сложная задача для сборной Украины

Таким образом участие Батагова в ближайших матчах сборной Украины остается под вопросом. Даже в случае вызова в национальную команду защитник может отказаться от поездки.

Ранее стало известно о травме другого центрбека сборной — игрока "Шахтера" Николая Матвиенко. В нынешнем сезоне Батагов провел 30 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, наставник "сине-желтых" Сергей Ребров выступил с критикой в адрес тренеров иностранных клубов, где играют украинские футболисты.

В то же время известный тренер Мирон Маркевич поделился рекомендацией для наставника сборной Украины накануне матча со Швецией.