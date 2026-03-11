Матвиенко рискует пропустить матч Украины против Швеции

Сборная Украины потеряла еще одного игрока перед матчем против Швеции
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с еще одной проблемой. Один из лидеров национальной команды попал в лазарет перед важной игрой.
Список травмированных футболистов "сине-желтых" продолжает расти, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко не участвовал в одной из последних тренировок команды. По предварительным данным, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с сухожилием. Окончательный диагноз станет известен после дополнительного медицинского обследования.
Потеря для сборной Украины
Если повреждение окажется серьезным, восстановление может занять около месяца. В таком случае участие Матвиенко в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Швеции 26 марта окажется под вопросом.
В нынешнем сезоне защитник провел 31 матч за "Шахтер", не отметившись результативными действиями. Матвиенко часто критикуют за игру в составе национальной команды, однако Николай уже много лет является лидером обороны сборной Украины. Тренерскому штабу "сине-желтых" будет непросто заменить этого опытного игрока.
Напомним, ранее Сергей Ребров раскритиковал тренеров зарубежных команд, в которых выступают украинские игроки.
А известный специалист Мирон Маркевич дал совет наставнику сборной Украины перед противостоянием со Швецией.
Читайте Новини.LIVE!