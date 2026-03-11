Видео
Сборная Украины потеряла еще одного игрока перед матчем против Швеции

Сборная Украины потеряла еще одного игрока перед матчем против Швеции

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:15
Матвиенко рискует пропустить матч Украины против Швеции
Николай Матвиенко (слева) поднимает с газона Николая Шапаренко. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с еще одной проблемой. Один из лидеров национальной команды попал в лазарет перед важной игрой. 

Список травмированных футболистов "сине-желтых" продолжает расти, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко не участвовал в одной из последних тренировок команды. По предварительным данным, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с сухожилием. Окончательный диагноз станет известен после дополнительного медицинского обследования. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко (справа) в матче за "Шахтер". Фото: УНИАН

Потеря для сборной Украины

Если повреждение окажется серьезным, восстановление может занять около месяца. В таком случае участие Матвиенко в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Швеции 26 марта окажется под вопросом.

В нынешнем сезоне защитник провел 31 матч за "Шахтер", не отметившись результативными действиями. Матвиенко часто критикуют за игру в составе национальной команды, однако Николай уже много лет является лидером обороны сборной Украины. Тренерскому штабу "сине-желтых" будет непросто заменить этого опытного игрока.  

Напомним, ранее Сергей Ребров раскритиковал тренеров зарубежных команд, в которых выступают украинские игроки. 

А известный специалист Мирон Маркевич дал совет наставнику сборной Украины перед противостоянием со Швецией. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Николай Матвиенко ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
