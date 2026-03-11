Матвиенко рискует пропустить матч Украины против Швеции

Николай Матвиенко (слева) поднимает с газона Николая Шапаренко. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с еще одной проблемой. Один из лидеров национальной команды попал в лазарет перед важной игрой.

Список травмированных футболистов "сине-желтых" продолжает расти, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко не участвовал в одной из последних тренировок команды. По предварительным данным, у 29-летнего футболиста возникли проблемы с сухожилием. Окончательный диагноз станет известен после дополнительного медицинского обследования.

Николай Матвиенко (справа) в матче за "Шахтер". Фото: УНИАН

Потеря для сборной Украины

Если повреждение окажется серьезным, восстановление может занять около месяца. В таком случае участие Матвиенко в первом матче плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Швеции 26 марта окажется под вопросом.

В нынешнем сезоне защитник провел 31 матч за "Шахтер", не отметившись результативными действиями. Матвиенко часто критикуют за игру в составе национальной команды, однако Николай уже много лет является лидером обороны сборной Украины. Тренерскому штабу "сине-желтых" будет непросто заменить этого опытного игрока.

