Матвієнко ризикує пропустити матч України проти Швеції

Ребров ризикує втратити одного з найдосвідченіших гравців збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав ще одну неприємну новину. Один із ключових футболістів національної команди зазнав травми напередодні важливого матчу.
Список травмованих футболістів "синьо-жовтих" продовжує зростати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".
Центральний захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко не брав участі в одному з останніх тренувань команди. За попередніми даними, у 29-річного футболіста виникли проблеми із сухожиллям. Остаточний діагноз стане відомий після додаткового медичного обстеження.
Втрата для збірної України
Якщо пошкодження виявиться серйозним, відновлення може зайняти близько місяця. У такому разі участь Матвієнка в першому матчі плей-офф відбору ЧС-2026 проти збірної Швеції 26 березня опиниться під питанням.
У нинішньому сезоні захисник провів 31 матч за "Шахтар", не відзначившись результативними діями. Матвієнка часто критикують за гру в складі національної команди, проте Микола вже багато років є лідером оборони збірної України. Тренерському штабу "синьо-жовтих" буде непросто замінити цього досвідченого гравця.
