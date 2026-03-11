Матвієнко ризикує пропустити матч України проти Швеції

Микола Матвієнко (ліворуч) піднімає з газону Миколу Шапаренка. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав ще одну неприємну новину. Один із ключових футболістів національної команди зазнав травми напередодні важливого матчу.

Список травмованих футболістів "синьо-жовтих" продовжує зростати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко не брав участі в одному з останніх тренувань команди. За попередніми даними, у 29-річного футболіста виникли проблеми із сухожиллям. Остаточний діагноз стане відомий після додаткового медичного обстеження.

Микола Матвієнко (праворуч) у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН

Втрата для збірної України

Якщо пошкодження виявиться серйозним, відновлення може зайняти близько місяця. У такому разі участь Матвієнка в першому матчі плей-офф відбору ЧС-2026 проти збірної Швеції 26 березня опиниться під питанням.

У нинішньому сезоні захисник провів 31 матч за "Шахтар", не відзначившись результативними діями. Матвієнка часто критикують за гру в складі національної команди, проте Микола вже багато років є лідером оборони збірної України. Тренерському штабу "синьо-жовтих" буде непросто замінити цього досвідченого гравця.

