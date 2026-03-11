Відео
Головна Спорт Ребров ризикує втратити одного з найдосвідченіших гравців збірної України

Ребров ризикує втратити одного з найдосвідченіших гравців збірної України

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 12:15
Матвієнко ризикує пропустити матч України проти Швеції
Микола Матвієнко (ліворуч) піднімає з газону Миколу Шапаренка. Фото: УНІАН

Головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав ще одну неприємну новину. Один із ключових футболістів національної команди зазнав травми напередодні важливого матчу.

Список травмованих футболістів "синьо-жовтих" продовжує зростати, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Читайте також:

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко не брав участі в одному з останніх тренувань команди. За попередніми даними, у 29-річного футболіста виникли проблеми із сухожиллям. Остаточний діагноз стане відомий після додаткового медичного обстеження.

Николай Матвиенко
Микола Матвієнко (праворуч) у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН

Втрата для збірної України

Якщо пошкодження виявиться серйозним, відновлення може зайняти близько місяця. У такому разі участь Матвієнка в першому матчі плей-офф відбору ЧС-2026 проти збірної Швеції 26 березня опиниться під питанням.

У нинішньому сезоні захисник провів 31 матч за "Шахтар", не відзначившись результативними діями. Матвієнка часто критикують за гру в складі національної команди, проте Микола вже багато років є лідером оборони збірної України. Тренерському штабу "синьо-жовтих" буде непросто замінити цього досвідченого гравця.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров розкритикував тренерів закордонних команд, у яких виступають українські гравці.

А відомий фахівець Мирон Маркевич дав пораду наставнику збірної України перед протистоянням зі Швецією.

спорт футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Микола Матвієнко ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
