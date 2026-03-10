Суркіс оцінив суддівські епізоди матчу Полісся — Динамо

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував суддівські рішення у матчі 19-го туру УПЛ проти "Полісся". Він оцінив усі п’ять спірних епізодів поєдинку.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський на ютуб-каналі ТаТоТаке, передає портал Новини LIVE.

Суркіс відреагував на критику арбітра матчу

За словами Співаковського, після гри відбулася телефонна розмова між президентами клубів Ігорем Суркісом та Геннадієм Буткевичем. Вони обговорили ключові моменти гри та ситуацію навколо суддівства.

Суркіс вважає, що в епізоді з фолом на Володимирі Бражку в центрі поля, коли забивав Ліндон Емерлаху і гол не зарахували, арбітр мав фіксувати порушення. Водночас, якщо свистка не було, м’яч "Полісся" після цієї атаки мав бути зарахований.

Епізод у штрафному майданчику "Полісся" між Назаром Волошином та Крушинським президент "Динамо" розцінив як стовідсотковий пенальті на користь київської команди.

У моменті боротьби між Чоботенком і Матвієм Пономаренком у штрафному "Динамо", на думку Суркіса, була обопільна боротьба і підстав для призначення пенальті не було.

Епізод з грою рукою Дениса Коробова у штрафному президент киян назвав ситуацією 50 на 50, яку арбітр міг трактувати на власний розсуд.

Натомість фол чоловіка своєї доньки Крістіана Біловара проти Емерллаху, за оцінкою Суркіса, мав каратися прямою червоною карткою.

Також президент "Динамо" наголосив, що не хоче, щоб скандал навколо суддівства вплинув на його стосунки з президентом "Полісся".

"Хто би не стояв за усією цією ситуацією, я не хочу, щоб це якось повпливало на мої стосунки з президентом "Полісся". І "Полісся" — це клуб номер два для мене в цьому чемпіонаті за рівнем особистих симпатій", — сказав Суркіс.

