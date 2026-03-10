Суркис дал оценку всем судейские эпизодам матча Полесье — Динамо

Игорь Суркис. Фото: "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о судействе в матче 19-го тура УПЛ против "Полесья". Он прокомментировал ключевые моменты встречи.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский на ютуб-канале ТаТоТаке, передает портал Новини LIVE.

Суркис отреагировал на критику арбитра матча

По словам Спиваковского, после игры состоялся телефонный разговор между президентами клубов Игорем Суркисом и Геннадием Буткевичем. Они обсудили ключевые моменты игры и ситуацию вокруг судейства.

Суркис считает, что в эпизоде с фолом на Владимире Бражке в центре поля, когда забивал Линдон Эмерлаху и гол не засчитали, арбитр должен был фиксировать нарушение. В то же время, если свистка не было, мяч "Полесья" после этой атаки должен был быть засчитан.

Эпизод в штрафной площадке "Полесья" между Назаром Волошиным и Крушинским президент "Динамо" расценил как стопроцентный пенальти в пользу киевской команды.

В моменте борьбы между Чоботенко и Матвеем Пономаренко в штрафной "Динамо", по мнению Суркиса, была обоюдная борьба и оснований для назначения пенальти не было.

Эпизод с игрой рукой Дениса Коробова в штрафной президент киевлян назвал ситуацией 50 на 50, которую арбитр мог трактовать по своему усмотрению.

Зато фол мужа своей дочери Кристиана Биловара против Эмерллаха, по оценке Суркиса, должен был наказываться прямой красной карточкой.

Также президент "Динамо" отметил, что не хочет, чтобы скандал вокруг судейства повлиял на его отношения с президентом "Полесья".

"Кто бы ни стоял за всей этой ситуацией, я не хочу, чтобы это как-то повлияло на мои отношения с президентом "Полесья". И "Полесье" — это клуб номер два для меня в этом чемпионате по уровню личных симпатий", — сказал Суркис.

