Шевченко відкрив розслідування щодо суддів УПЛ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повідомив про початок службового розслідування щодо арбітрів після матчів останнього туру чемпіонату. Спусковим гачком стала робота Миколи Балакіна на матчі "Полісся" — "Динамо" (1:2).

Шевченко незадоволений роботою суддів

За словами Шевченка, після поєдинків туру в УАФ виникло багато запитань до роботи суддів. Керівництво асоціації залишилося незадоволеним рівнем арбітражу.

Глава УАФ наголосив, що федерація створює всі умови для комфортної роботи арбітрів, однак вони повинні усвідомлювати відповідальність за ухвалені рішення під час матчів.

Шевченко також повідомив, що службові розслідування щодо окремих арбітрів та представників суддівського комітету було відкрито сьогодні о 9:00.

"Сьогодні о 9 ранку ми відкрили службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Українська асоціація футболу веде прозору політику щодо всіх аспектів своєї діяльності", — заявив Шевченко.

Результати перевірки в асоціації пообіцяли оприлюднити після завершення розслідування.

