Костюк розкритикував Пономаренка після 7 голів у 8 матчах

Костюк розкритикував Пономаренка після 7 голів у 8 матчах

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 23:59
Костюк прокоментував результативність Пономаренка та вказав на недоліки
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк висловився про результативну гру форварда киян Матвія Пономаренка. Наставник закликав журналістів не робити надмірних компліментів молодому нападнику.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайт "Динамо".

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Костюк бачить проблеми у Пономаренка

Костюк заявив, що у клубі не дивуються результативності Пономаренка, оскільки добре знають його сильні сторони.

Наставник киян підкреслив, що після переходу з команди U-19 до основного складу футболіст продовжує демонструвати стабільну гру. Пономаренко регулярно створює моменти та відзначається забитими м’ячами.

Водночас тренер наголосив, що гравцю ще є над чим працювати. Костюк зауважив, що у грі форварда поки що залишається чимало браку.

"Ми не дивуємося, адже добре знаємо Матвія, його сильні сторони. Перейшовши з команди U19 до основного складу, він продовжує забивати у кожній грі, тримати потрібний рівень, створювати моменти. Але не потрібно якихось особливих компліментів, тому що йому ще є над чим працювати. У його грі поки що є багато браку", — сказав тренер.

При цьому Костюк підкреслив, що для нападника найважливішим показником залишається результативність. За його словами, головне завдання форварда — забивати м’ячі.

Нагадаємо, "Динамо" може продати форварда Владислава Супрягу в "Епіцентр".

Також талановитий гравець з Боснії невдовзі отримає український паспорт.

футбол Динамо УПЛ Матвій Пономаренко Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
