Костюк рассказал, что думает об Пономаренко и указал на его недостатки

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал игру нападающего команды Матвея Пономаренко. Специалист попросил журналистов не делать чрезмерных комплиментов молодому футболисту.

Костюк видит проблемы у Пономаренко

Костюк заявил, что в клубе не удивляются результативности Пономаренко, поскольку хорошо знают его сильные стороны.

Наставник киевлян подчеркнул, что после перехода из команды U-19 в основной состав футболист продолжает демонстрировать стабильную игру. Пономаренко регулярно создает моменты и отмечается забитыми мячами.

В то же время тренер отметил, что игроку еще есть над чем работать. Костюк отметил, что в игре форварда пока остается немало недостатков.

"Мы не удивляемся, ведь хорошо знаем Матвея, его сильные стороны. Перейдя из команды U19 в основной состав, он продолжает забивать в каждой игре, держать нужный уровень, создавать моменты. Но не нужно каких-то особых комплиментов, потому что ему еще есть над чем работать. В его игре пока что есть много брака", — сказал тренер.

При этом Костюк подчеркнул, что для нападающего важнейшим показателем остается результативность. По его словам, главная задача форварда — забивать мячи.

