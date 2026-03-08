Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк рассказал, что у Пономаренко много брака

Костюк рассказал, что у Пономаренко много брака

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 23:59
Костюк рассказал, что думает об Пономаренко и указал на его недостатки
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал игру нападающего команды Матвея Пономаренко. Специалист попросил журналистов не делать чрезмерных комплиментов молодому футболисту.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

Костюк видит проблемы у Пономаренко

Костюк заявил, что в клубе не удивляются результативности Пономаренко, поскольку хорошо знают его сильные стороны.

Наставник киевлян подчеркнул, что после перехода из команды U-19 в основной состав футболист продолжает демонстрировать стабильную игру. Пономаренко регулярно создает моменты и отмечается забитыми мячами.

В то же время тренер отметил, что игроку еще есть над чем работать. Костюк отметил, что в игре форварда пока остается немало недостатков.

"Мы не удивляемся, ведь хорошо знаем Матвея, его сильные стороны. Перейдя из команды U19 в основной состав, он продолжает забивать в каждой игре, держать нужный уровень, создавать моменты. Но не нужно каких-то особых комплиментов, потому что ему еще есть над чем работать. В его игре пока что есть много брака", — сказал тренер.

При этом Костюк подчеркнул, что для нападающего важнейшим показателем остается результативность. По его словам, главная задача форварда — забивать мячи.

Напомним, "Динамо" может продать форварда Владислава Супрягу в Эпицентр.

Также талантливый игрок из Боснии получит украинский паспорт.

Ваша пробная версия Premium закончилась

футбол Динамо УПЛ Матвей Пономаренко Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации