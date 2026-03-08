Відео
Головна Спорт Пономаренко приніс Динамо перемогу над Поліссям в Житомирі

Пономаренко приніс Динамо перемогу над Поліссям в Житомирі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 23:29
Динамо обіграло Полісся завдяки дублю Пономаренка та рішенням судді
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

У Житомирі відбувся центральний матч 19-го туру Української Прем’єр-ліги. Місцеве "Полісся" приймало київське "Динамо".

Поєдинок завершився вольовою перемогою гостей з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Динамо" провело різні два тайми

Команди розпочали гру обережно та довгий час не створювали небезпечних моментів. Перший удар у площину воріт стався лише на 19-й хвилині, коли Богдан Редушко пробив після зміщення з флангу.

На 40-й хвилині господарі відкрили рахунок. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою у штрафному майданчику "Динамо", і Олексій Гуцуляк точно реалізував одинадцятиметровий — 1:0.

При цьому у першому таймі було ще кілька спірних епізодів. Суддя Микола Балакін не зафіксував гол господарів через фол на Володимирі Бражку, але порушення скоріше не було. Також він не призначив пенальті у ворота "Полісся" після фолові на Назарію Волошину.

Попри пропущений м’яч, "Динамо" змогло відігратися ще до перерви. На другій компенсованій хвилині першого тайму Матвій Пономаренко після подачі з правого флангу проштовхнув м’яч у ворота — 1:1.

У другому таймі гра залишалася напруженою, але ключовий момент стався на 60-й хвилині. Олександр Піхальонок перехопив м’яч у центрі поля та віддав передачу на Пономаренка, який точним ударом у дальній кут оформив дубль — 1:2.

Надалі "Полісся" намагалося відігратися, але не вдалося створити навіть кілька моментів, а після удару Сарапія головою Георгій Нещерет врятував гостей ефектним сейвом.

У компенсований час "Динамо" могло забити втретє, але після удару Едуардо Герреро м’яч влучив у стійку.

"Полісся" — "Динамо" Київ — 1:2
Голи: Гуцуляк, 40 (пен.) — Пономаренко, 45+2, 59

"Полісся": Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Федор, 66), Бабенко (Краснічі, 66), Емерллаху (Шепелєв, 83) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 66), Назаренко (Майсурадзе, 83).

"Динамо": Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв (Тимчик, 64) — Піхальонок (Яцик, 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Редушко.

Попередження: Пономаренко

Нагадаємо, "Динамо" може продати форварда Владислава Супряги.

Також відомо, що талановитий гравець з Боснії отримає український паспорт.

футбол Динамо Полісся Матвій Пономаренко Микола Балакін
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
