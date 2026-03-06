Рубчинський розповів про відставку Шовковського з Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Півзахисник київського "Динамо" Валентин Рубчинський поділився деталями відставки колишнього головного тренера команди Олександра Шовковського. Футболіст розповів, як гравці дізналися про рішення наставника.

Про це Валентин Рубчинський розповів у коментарі виданню Футбол24, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Валентин Рубчинський. Фото: "Динамо" Київ

Як команда дізналася про рішення тренера

За словами хавбека, новина про відставку пролунала одразу після поразки "Динамо" від "Омонії" у матчі Ліги конференцій. Саме після завершення гри наставник повідомив команді, що залишає свою посаду.

Рубчинський зазначив, що гравці сприйняли таке рішення негативно, адже тривалий час працювали разом із Шовковським і не очікували подібного розвитку подій.

Футболіст також прокоментував чутки, які з’явилися після матчу. У медіа поширювалася інформація, що тренер нібито не повернувся разом із командою до України та залишився за кордоном.

Півзахисник запевнив, що ці повідомлення не відповідають дійсності. За його словами, Шовковський летів разом із командою і разом із гравцями повернувся до Києва після матчу.

Нагадаємо, раніше Олександра Усика викликав на бій відомий чемпіон, але є нюанс в організації бою.

У столиці Ірану ракетний удар зруйновав найбільший стадіон країни.