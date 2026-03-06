Рубчинский рассказал об отставке Шовковского из Динамо

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Валентин Рубчинский поделился деталями отставки бывшего главного тренера команды Александра Шовковского. Футболист рассказал, как игроки узнали о решении наставника.

Об этом Валентин Рубчинский рассказал в комментарии изданию Футбол24, передает портал Новини.LIVE.

Валентин Рубчинский. Фото: "Динамо" Киев

Как команда узнала о решении тренера

По словам хавбека, новость об отставке прозвучала сразу после поражения "Динамо" от "Омонии" в матче Лиги конференций. Именно после завершения игры наставник сообщил команде, что покидает свой пост.

Рубчинский отметил, что игроки восприняли такое решение негативно, ведь долгое время работали вместе с Шовковским и не ожидали подобного развития событий.

Футболист также прокомментировал слухи, которые появились после матча. В медиа распространялась информация, что тренер якобы не вернулся вместе с командой в Украину и остался за границей.

Полузащитник заверил, что эти сообщения не соответствуют действительности. По его словам, Шовковский летел вместе с командой и вместе с игроками вернулся в Киев после матча.

