Динамо победило Полесье после дубля Пономаренко

Динамо в житомирском триллере имени Балакина победило Полесье
Центральный матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся в Житомире. "Полесье" принимало киевское "Динамо" в матче за бронзу.
Поединок завершился волевой победой гостей со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" провело разные два тайма
Команды начали игру осторожно и долгое время не создавали опасных моментов. Первый удар в створ ворот произошел лишь на 19-й минуте, когда Богдан Редушко пробил после смещения с фланга.
На 40-й минуте хозяева открыли счет. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти за игру рукой в штрафной площадке "Динамо", и Алексей Гуцуляк точно реализовал одиннадцатиметровый — 1:0.
При этом в первом тайме было еще несколько спорных эпизодов. Судья Николай Балакин не зафиксировал гол хозяев из-за фола на Владимире Бражке, но нарушения скорее не было. Также он не назначил пенальти в ворота "Полесья" после фола на Назарии Волошине.
Несмотря на пропущенный мяч, "Динамо" смогло отыграться еще до перерыва. На второй компенсированной минуте первого тайма Матвей Пономаренко после подачи с правого фланга протолкнул мяч в ворота — 1:1.
Во втором тайме игра оставалась напряженной, но ключевой момент произошел на 60-й минуте. Александр Пихаленок перехватил мяч в центре поля и отдал передачу на Пономаренко, который точным ударом в дальний угол оформил дубль — 1:2.
В дальнейшем "Полесье" пыталось отыграться, но не удалось создать даже несколько моментов, а после удара Сарапия головой Георгий Нещерет спас гостей эффектным сейвом.
В компенсированное время "Динамо" могло забить в третий раз, но после удара Эдуардо Герреро мяч попал в штангу.
"Полесье" — "Динамо" Киев — 1:2
Голы: Гуцуляк, 40 (пен.) — Пономаренко, 45+2, 59
"Полесье": Волынец — Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский — Андриевский (Федор, 66), Бабенко (Красничи, 66), Эмерллаху (Шепелев, 83) — Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 66), Назаренко (Майсурадзе, 83).
"Динамо": Нещерет — Коробов, Биловар, Михавко, Караваев (Тымчик, 64) — Пихаленок (Яцик, 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Редушко.
Предупреждения: Пономаренко
Напомним, "Динамо" может продать форварда Владислава Супрягу.
Также известно, что талантливый игрок из Боснии получит украинский паспорт.
