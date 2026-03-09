Буткевич опублікував заяву щодо матчу Полісся — Динамо

Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич відреагував на суддівство у матчі 19-го туру УПЛ проти "Динамо". Він оприлюднив офіційну заяву після резонансного поєдинку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Полісся".

Буткевич обурений діями суддів

За словами Буткевича, окремі рішення арбітрів суттєво вплинули на перебіг гри. Керівник клубу закликав оприлюднити переговори суддів під час ключових епізодів матчу.

Зокрема, мова йде про момент із скасованим голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині. Також "Полісся" просить оприлюднити переговори арбітрів щодо епізоду з небезпечною грою високою ногою з боку захисника "Динамо" Крістіана Біловара проти Емерллаху.

Крім того, президент житомирського клубу закликав УАФ перевірити головного арбітра матчу Миколу Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана на поліграфі.

У "Поліссі" також вимагають від керівництва суддівського комітету УАФ надати публічну оцінку роботі арбітрів у цих епізодах та повідомити про можливу відповідальність.

Водночас Буткевич наголосив, що не вважає керівництво "Динамо" причетним до спірних суддівських рішень. За його словами, причини помилок необхідно встановити під час офіційної перевірки.

