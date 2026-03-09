Видео
Україна
Буткевич сделал заявление после скандала на матче Полесья с Динамо

Буткевич сделал заявление после скандала на матче Полесья с Динамо

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 10:58
Президент Полесья требует проверки на полиграфе судей матча с Динамо
Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич выступил с официальным заявлением после матча 19-го тура УПЛ против "Динамо". Руководитель клуба выразил недовольство работой арбитров.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Полесья".

Читайте также:

Буткевич возмущен действиями судей

По словам Буткевича, отдельные решения арбитров существенно повлияли на ход игры. Руководитель клуба призвал обнародовать переговоры судей во время ключевых эпизодов матча.

В частности, речь идет о моменте с отмененным голом Линдона Эмерллаху на 21-й минуте. Также "Полесье" просит обнародовать переговоры арбитров по эпизоду с опасной игрой высокой ногой со стороны защитника "Динамо" Кристиана Биловара против Эмерллаху.

Кроме того, президент житомирского клуба призвал УАФ проверить главного арбитра матча Николая Балакина и арбитра VAR Дениса Шурмана на полиграфе.

В "Полесье" также требуют от руководства судейского комитета УАФ предоставить публичную оценку работе арбитров в этих эпизодах и сообщить о возможной ответственности.

В то же время Буткевич отметил, что не считает руководство "Динамо" причастным к спорным судейским решениям. По его словам, причины ошибок необходимо установить во время официальной проверки.

Напомним, нападающий Владислав Супряга после завершения сезона может покинуть "Динамо" Киев.

Перспективный иностранный футболист работает над получением украинского гражданства.

футбол Динамо УПЛ Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
