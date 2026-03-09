Шевченко начал расследование по судьям УПЛ

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко объявил о служебном расследовании после спорных решений арбитров в туре чемпионата Украины. Причиной следствия стал матч "Полесье" — "Динамо".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Шевченко недоволен работой судей

По словам Шевченко, после поединков тура у УАФ возникло много вопросов к работе судей. Руководство ассоциации осталось недовольным уровнем арбитража.

Глава УАФ подчеркнул, что федерация создает все условия для комфортной работы арбитров, однако они должны осознавать ответственность за принятые решения во время матчей.

Шевченко также сообщил, что служебные расследования в отношении отдельных арбитров и представителей судейского комитета были открыты сегодня в 9:00.

"Сегодня в 9 утра мы открыли служебные расследования в отношении некоторых арбитров и представителей комитета. Украинская ассоциация футбола ведет прозрачную политику в отношении всех аспектов своей деятельности", — заявил Шевченко.

Результаты проверки в ассоциации пообещали обнародовать после завершения расследования.

