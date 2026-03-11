Видео
Динамо отпустило к конкурентам своего молодого игрока

Динамо отпустило к конкурентам своего молодого игрока

Дата публикации 11 марта 2026 13:46
Динамо покинет еще один футболист без игровой практики
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

В заявке киевского "Динамо" на вторую часть сезона произойдет еще одно изменение. Тренерский штаб команды во главе с Игорем Костюком принял решение избавиться от еще одного футболиста. 

"Карпаты" уже договорились с "бело-синими" об аренде игрока "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса

Читайте также:

Полузащитник киевского "Динамо" Валентин Рубчинский продолжит карьеру во львовских "Карпатах". Клубы согласовали переход игрока на правах аренды. 

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинский (слева) в матче за столичную команду. Фото: пресс-служба "Динамо"

Рубчинский не нужен "Динамо"

По информации Бурбаса, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Кроме того, у львовского клуба будет возможность выкупить контракт футболиста.

В нынешнем сезоне Рубчинский провел за "Динамо" пять матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился.

Воспитанник "Днепра-1" перебрался в Киев летом 2024 года. Сумма трансфера по не подтвержденной информации составила один миллион евро. 

Напомним, капитан донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко получил травму на тренировке команды. 

Защитник турецкого "Трабзонспора" Арсений Батагов тоже может не сыграть за сборную Украины против Швеции. 

спорт футбол Динамо Карпаты Львов Валентин Рубчинский
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
