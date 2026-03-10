Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт УАФ показала, о чем говорили судьи матча Полесье — Динамо

УАФ показала, о чем говорили судьи матча Полесье — Динамо

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 23:03
УАФ раскрыла переговоры арбитров матча Полесье – Динамо
Арбитр матча "Полесье" — "Динамо" Николай Балакин просматривает ВАР. Фото: "Динамо" Киев

После резонансной игры чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо" футбольные власти решили обнародовать переговоры судейской бригады. Речь идет о ключевых эпизодах встречи, которые вызвали наибольшее количество споров.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Реклама
Читайте также:

Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1, однако главной темой обсуждения после игры стали несколько спорных эпизодов.

Первая запись касается момента на 21-й минуте, когда арбитр отменил гол игрока "Полесья" Линдона Эмерллаху. Именно это решение вызвало многочисленные вопросы относительно трактовки эпизода, поскольку рефери зафиксировал спрный фол на Владимире Бражке в центре поля.

Второй опубликованный фрагмент связан с жестким фолом защитника "Динамо" Кристиана Биловара. Футболист пошел в борьбу прямой ногой против Эмерллаха, однако арбитр не показал ему красную карточку.

При обсуждении момента судьи эмоционально дискутировали, используя даже нецензурную лексику. В итоге они пришли к выводу, что удаление не нужно, поскольку нога игрока "пошла по касательной".

Именно это объяснение стало одним из самых обсуждаемых после матча.

Напомним, ранее мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, когда планирует стать мамой.

Мадридский "Реал" заменит главного тренера — команду возглавит Маурисио Почеттино.

УАФ футбол Динамо УПЛ Полесье
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации