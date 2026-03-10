УАФ раскрыла переговоры арбитров матча Полесье – Динамо

УАФ показала, о чем говорили судьи матча Полесье — Динамо
После резонансной игры чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо" футбольные власти решили обнародовать переговоры судейской бригады. Речь идет о ключевых эпизодах встречи, которые вызвали наибольшее количество споров.
Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1, однако главной темой обсуждения после игры стали несколько спорных эпизодов.
Первая запись касается момента на 21-й минуте, когда арбитр отменил гол игрока "Полесья" Линдона Эмерллаху. Именно это решение вызвало многочисленные вопросы относительно трактовки эпизода, поскольку рефери зафиксировал спрный фол на Владимире Бражке в центре поля.
Второй опубликованный фрагмент связан с жестким фолом защитника "Динамо" Кристиана Биловара. Футболист пошел в борьбу прямой ногой против Эмерллаха, однако арбитр не показал ему красную карточку.
При обсуждении момента судьи эмоционально дискутировали, используя даже нецензурную лексику. В итоге они пришли к выводу, что удаление не нужно, поскольку нога игрока "пошла по касательной".
Именно это объяснение стало одним из самых обсуждаемых после матча.
