УАФ раскрыла переговоры арбитров матча Полесье – Динамо

Арбитр матча "Полесье" — "Динамо" Николай Балакин просматривает ВАР. Фото: "Динамо" Киев

После резонансной игры чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо" футбольные власти решили обнародовать переговоры судейской бригады. Речь идет о ключевых эпизодах встречи, которые вызвали наибольшее количество споров.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:1, однако главной темой обсуждения после игры стали несколько спорных эпизодов.

Первая запись касается момента на 21-й минуте, когда арбитр отменил гол игрока "Полесья" Линдона Эмерллаху. Именно это решение вызвало многочисленные вопросы относительно трактовки эпизода, поскольку рефери зафиксировал спрный фол на Владимире Бражке в центре поля.

Второй опубликованный фрагмент связан с жестким фолом защитника "Динамо" Кристиана Биловара. Футболист пошел в борьбу прямой ногой против Эмерллаха, однако арбитр не показал ему красную карточку.

При обсуждении момента судьи эмоционально дискутировали, используя даже нецензурную лексику. В итоге они пришли к выводу, что удаление не нужно, поскольку нога игрока "пошла по касательной".

Именно это объяснение стало одним из самых обсуждаемых после матча.

