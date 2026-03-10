Відео
Україна
Відео

УАФ опублікувала записи перемовин арбітрів матчу Полісся — Динамо

УАФ опублікувала записи перемовин арбітрів матчу Полісся — Динамо

Дата публікації: 10 березня 2026 23:03
УАФ опублікувала переговори арбітрів матчу Полісся – Динамо
Арбітр матчу "Полісся" — "Динамо" Микола Балакін переглядає ВАР. Фото: "Динамо" Київ

Українська асоціація футболу опублікувала переговори арбітрів ВАР після резонансного матчу 19-го туру УПЛ між "Поліссям" та "Динамо". Суддівські рішення у цій грі викликали значний резонанс.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 2:1, однак головною темою обговорення після гри стали кілька спірних епізодів.

Перший запис стосується моменту на 21-й хвилині, коли арбітр скасував гол гравця "Полісся" Ліндона Емерллаху. Саме це рішення викликало численні запитання щодо трактування епізоду, оскільки рефері зафіксував спрний фол на Володимиру Бражку в центрі поля.

Другий опублікований фрагмент пов’язаний із жорстким фолом захисника "Динамо" Крістіана Біловара. Футболіст пішов у боротьбу прямою ногою проти Емерллаху, однак арбітр не показав йому червону картку.

Під час обговорення моменту судді емоційно дискутували, використовуючи навіть нецензурну лексику. У підсумку вони дійшли висновку, що вилучення не потрібне, оскільки нога гравця "пішла по дотичній".

Саме це пояснення стало одним із найбільш обговорюваних після матчу.

УАФ футбол Динамо УПЛ Полісся
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
