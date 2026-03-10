УАФ опублікувала переговори арбітрів матчу Полісся – Динамо

Арбітр матчу "Полісся" — "Динамо" Микола Балакін переглядає ВАР. Фото: "Динамо" Київ

Українська асоціація футболу опублікувала переговори арбітрів ВАР після резонансного матчу 19-го туру УПЛ між "Поліссям" та "Динамо". Суддівські рішення у цій грі викликали значний резонанс.

Поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 2:1, однак головною темою обговорення після гри стали кілька спірних епізодів.

Перший запис стосується моменту на 21-й хвилині, коли арбітр скасував гол гравця "Полісся" Ліндона Емерллаху. Саме це рішення викликало численні запитання щодо трактування епізоду, оскільки рефері зафіксував спрний фол на Володимиру Бражку в центрі поля.

Другий опублікований фрагмент пов’язаний із жорстким фолом захисника "Динамо" Крістіана Біловара. Футболіст пішов у боротьбу прямою ногою проти Емерллаху, однак арбітр не показав йому червону картку.

Під час обговорення моменту судді емоційно дискутували, використовуючи навіть нецензурну лексику. У підсумку вони дійшли висновку, що вилучення не потрібне, оскільки нога гравця "пішла по дотичній".

Саме це пояснення стало одним із найбільш обговорюваних після матчу.

