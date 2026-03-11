В Иране объяснили отказ от участия в ЧМ-2026 по футболу

Футболисты сборной Ирана перед игрой. Фото: Gao Meng/VCG via Getty Images

Чемпион мира по футболу, куда сборная Украины все еще может завоевать путевку, уже потерял одного из участников. Национальная команда Ирана не сможет принять участие в Мундиале.

Главной причиной такого решения стали боевые действия на Ближнем Востоке, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DPA.

Реклама

Читайте также:

Министр спорта Ирана Ахмад Донямали заявил, что национальная команда может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года. По его словам, текущая политическая ситуация не позволяет стране подготовиться к турниру.

Болельщики сборной Ирана во время матча. Фото: Xia Bohan/VCG via Getty Images

Иран не едет на ЧМ-2026

Чиновник отметил, что Иран переживает тяжелый период и не имеет условий для участия в крупном международном соревновании. Он также упомянул о значительных потерях среди граждан страны за последние месяцы.

"Это коррумпированное правительство убило нашего лидера, поэтому у нас нет условий для участия в чемпионате мира. Из-за злонамеренных мер, предпринятых против Ирана, мы вынуждены вести две войны за восемь-девять месяцев, тысячи наших соотечественников погибли", — заявил министр.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи команды должны состояться на территории США: два в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле.

Напомним, руководство киевского "Динамо" неожиданно усилило конкурента молодым футболистом.

"Железный Майк" Тайсон поделился мнением о достижениях и роли в истории бокса Александра Усика.