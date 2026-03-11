Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сборная Ирана не примет участия в матчах Кубка Мира-2026 по футболу

Сборная Ирана не примет участия в матчах Кубка Мира-2026 по футболу

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 15:47
В Иране объяснили отказ от участия в ЧМ-2026 по футболу
Футболисты сборной Ирана перед игрой. Фото: Gao Meng/VCG via Getty Images

Чемпион мира по футболу, куда сборная Украины все еще может завоевать путевку, уже потерял одного из участников. Национальная команда Ирана не сможет принять участие в Мундиале. 

Главной причиной такого решения стали боевые действия на Ближнем Востоке, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DPA

Реклама
Читайте также:

Министр спорта Ирана Ахмад Донямали заявил, что национальная команда может отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года. По его словам, текущая политическая ситуация не позволяет стране подготовиться к турниру.  

Болельщики сборной Ирана
Болельщики сборной Ирана во время матча. Фото: Xia Bohan/VCG via Getty Images

Иран не едет на ЧМ-2026

Чиновник отметил, что Иран переживает тяжелый период и не имеет условий для участия в крупном международном соревновании. Он также упомянул о значительных потерях среди граждан страны за последние месяцы. 

"Это коррумпированное правительство убило нашего лидера, поэтому у нас нет условий для участия в чемпионате мира. Из-за злонамеренных мер, предпринятых против Ирана, мы вынуждены вести две войны за восемь-девять месяцев, тысячи наших соотечественников погибли", — заявил министр. 

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи команды должны состояться на территории США: два в Лос-Анджелесе и один в Сиэтле. 

Напомним, руководство киевского "Динамо" неожиданно усилило конкурента молодым футболистом. 

"Железный Майк" Тайсон поделился мнением о достижениях и роли в истории бокса Александра Усика. 

Иран спорт футбол Сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации