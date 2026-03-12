Видео
Сборная России хочет занять место Ирана на ЧМ-2026

Сборная России хочет занять место Ирана на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:27
Сборная России хочет занять место Ирана на ЧМ-2026
Голкипер сборной России Матвей Сафонов. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В российском медиапространстве появилась идея о возможном участии сборной России в чемпионате мира 2026 года вместо Ирана. Такой сценарий начали обсуждать после заявлений о том, что иранская команда может отказаться от поездки на турнир. 

Официальные представители спорта РФ уже открыто говорят о желании местной футбольной национальной команды принять участие в матчах Кубка Мира, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Министр спорта Ирана Ахмад Донямали ранее допустил отказ национальной сборной от участия в чемпионате мира из-за сложной ситуации в стране. Турнир пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. 

Александр Головин
Российский игрок Александр Головин в составе "Монако". Фото: Reuters/Alexandre Dimou

В России заговорили о чемпионате мира

На фоне этих новостей некоторые российские представители предложили рассмотреть вариант участия сборной России на месте Ирана. В частности, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российская команда могла бы заменить азиатскую сборную.

При этом на данный момент сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и не принимала участия в отборочном цикле чемпионата мира. В случае отказа Ирана от участия решение о возможной замене будет принимать ФИФА в соответствии с регламентом турнира. На участие в Мундиале претендуют национальные команды Ирака и ОАЭ.

Иранская сборная по итогам квалификации попала в группу G вместе с Бельгией Египтом и Новой Зеландией.

Напомним, ранее "Железный Майк" Тайсон поделился мнением о феномене успеха украинца Александра Усика. 

А украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин готовится получить разрешение на трансфер в другой клуб. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
