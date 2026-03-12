Майк Тайсон удивил заявлением о феномене Ломаченко

Майк Тайсон во время боя с Джейком Полом. Фото: Al Bello/Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о карьере украинского боксера Василия Ломаченко.

Легендарный американец оценил путь двукратного олимпийского чемпиона в профессиональном боксе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Майк Тайсон назвал нескольких современных боксеров, за боями которых ему особенно интересно наблюдать. В этот список он включил Шакура Стивенсона, Кейшона Дэвиса, Наою Иноуэ, Джермалла Чарло и Давида Бенавидеса.

Украинский чемпион Василий Ломаченко. Фото: скриншот YouTube

Почему Ломаченко быстро стал звездой

По словам "Железного Майка", успех украинского спортсмена во многом связан с его огромным опытом выступлений на любительском ринге. Этот фундамент позволил Василию Ломаченко быстро адаптироваться к профессиональному боксу и доминировать над соперниками.

"Ломаченко сразу начал доминировать в профессиональном боксе. И знаете почему? Потому что провел около тысячи любительских боев, хотя официально зафиксировано только около четырехсот. Именно поэтому он побеждал соперников так уверенно", — рассказал Майк Тайсон.

Напомним, ранее Майк Тайсон сравнил Алексанра Усика с чемпионами прошлого и объяснил, в чем заключаются сильные стороны украинца.

