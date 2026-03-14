Головна Спорт Перспективний український гімнаст змінив спортивне громадянство

Перспективний український гімнаст змінив спортивне громадянство

Дата публікації: 14 березня 2026 13:19
Український гімнаст Стельмах виступатиме за Німеччину після зміни громадянства
Радомир Стельмах на Олімпіаді в Парижі. Фото: GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

Український гімнаст Радомир Стельмах відмовився виступати за національну збірну України та змінив спортивне громадянство. Тепер 20-річний спортсмен представлятиме Німеччину на міжнародних змаганнях.

Після зміни спортивної приналежності він більше не входить до складу української команди, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Реклама
Стельмах тренується в німецькому місті Коттбус та захищає кольори місцевого гімнастичного клубу. Згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, після зміни громадянства спортсмен має пройти річний карантин, після закінчення якого отримає право виступати за нову національну команду.

Радомир Стельмах
Радомир Стельмах у складі збірної України. Фото: Elsa/Getty Images

Українська збірна вже втрачала гімнастів

Схожа ситуація раніше сталася і з українським гімнастом Іллею Ковтуном. У 2024 році він ухвалив рішення змінити спортивне громадянство та почав процес переходу до збірної Хорватії разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою. Після завершення обов'язкового періоду очікування спортсмен отримав право виступати за нову національну команду.

Стельмах входив до складу збірної України на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді українська команда, до якої також входили Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Олег Верняєв та Ілля Ковтун, посіла п'яте місце в командному турнірі.

Радомир Стельмах є уродженцем Запоріжжя. У 2024 році він став чемпіоном Європи в командному багатоборстві та представляв Україну на Олімпійських іграх у Парижі.

спорт громадянство Гімнастика спортивна гімнастика Радомир Стельмах
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

