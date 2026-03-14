Український гімнаст Стельмах виступатиме за Німеччину після зміни громадянства

Перспективний український гімнаст змінив спортивне громадянство
Український гімнаст Радомир Стельмах відмовився виступати за національну збірну України та змінив спортивне громадянство. Тепер 20-річний спортсмен представлятиме Німеччину на міжнародних змаганнях.
Після зміни спортивної приналежності він більше не входить до складу української команди, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.
Стельмах тренується в німецькому місті Коттбус та захищає кольори місцевого гімнастичного клубу. Згідно з правилами Міжнародної федерації гімнастики, після зміни громадянства спортсмен має пройти річний карантин, після закінчення якого отримає право виступати за нову національну команду.
Українська збірна вже втрачала гімнастів
Схожа ситуація раніше сталася і з українським гімнастом Іллею Ковтуном. У 2024 році він ухвалив рішення змінити спортивне громадянство та почав процес переходу до збірної Хорватії разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою. Після завершення обов'язкового періоду очікування спортсмен отримав право виступати за нову національну команду.
Стельмах входив до складу збірної України на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Тоді українська команда, до якої також входили Ігор Радівілов, Назар Чепурний, Олег Верняєв та Ілля Ковтун, посіла п'яте місце в командному турнірі.
Радомир Стельмах є уродженцем Запоріжжя. У 2024 році він став чемпіоном Європи в командному багатоборстві та представляв Україну на Олімпійських іграх у Парижі.
Нагадаємо, ще одного відомого українського футболіста мобілізували, він уже готується до розподілу.
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився думкою про команду Сергія Реброва перед матчем відбору на Кубок Світу.
