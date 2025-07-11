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Головна Спорт Не втримали — гімнаст Ковтун офіційно став хорватом

Не втримали — гімнаст Ковтун офіційно став хорватом

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 18:25
Чому Ковтун офіційно змінив український паспорт на хорватський
Ілля Ковтун на Олімпіаді в Парижі. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Олімпійський призер Ілля Ковтун відтепер представлятиме на турнірах іншу країну. Талановитий гімнаст прийняв громадянство Хорватії.

Міжнародна федерація гімнастики FIG офіційно підтвердила зміну громадянства 21-річного Іллі Ковтуна з українського на хорватське.

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Рішення набуває чинності одразу після схвалення Виконкому FIG на засіданні в Лозанні 9-10 липня. Перший крок до цього напряму Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова зробили ще в січні, подавши заявку через Федерацію Хорватії. У квітні гімнаст підтвердив це в інтерв'ю, очікуючи на офіційний дозвіл з боку FIG.

Илья Ковтун
Ілля Ковтун під час турніру. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Ковтун двічі фінішував четвертим — у багатоборстві та вільних вправах, а на паралельних брусах завоював срібну медаль. Уже в Лос-Анджелесі-2028 він виступатиме за Хорватію.

Що буде з Ковтуном далі

Ілля — уродженець Черкас, навчався спочатку на батьківщині, послідовно ставав бронзовим (2021) та срібним (2023) призером чемпіонатів світу та Європи. Після вторгнення перебрався до хорватського Осієка, де тренується в клубі "Сокіл" та відмовився повертатися в Україну навіть після олімпійських медалей.

Тепер Ковтун представлятиме Хорватію на всіх турнірах. Згідно з правилами FIG, якщо українська сторона не дасть згоду, доведеться відбути рік карантину поза змаганнями. Міністр спорту України вже назвав це "абсолютно неприйнятним".

Ковтун почав шлях у Черкасах, потім виступав за Київ. У 2021-2024 роках зібрав багату колекцію нагород: "бронза" та "срібло" чемпіонатів світу, "золото" Європи на брусах, "срібло" Олімпіади. На честь нього Міжнародна федерація затвердила унікальний елемент "Ковтун" на паралельних брусах. Після переїзду в Осієк він влаштувався там остаточно та живе в Хорватії з початку війни.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ілля Ковтун спортивна гімнастика
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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