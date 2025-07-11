Почему Ковтун официально сменил украинский паспорт на хорватский

Илья Ковтун на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

Олимпийский призер Илья Ковтун отныне будет представлять на турнирах другую страну. Талантливый гимнаст принял гражданство Хорватии.

Международная федерация гимнастики FIG официально подтвердила смену гражданства 21-летнего Ильи Ковтуна с украинского на хорватское.

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Решение вступает в силу сразу после одобрения Исполкома FIG на заседании в Лозанне 9–10 июля. Первый шаг к этому направлению ИльяКовтун и его тренер Ирина Горбачева сделали еще в январе, подав заявку через Федерацию Хорватии. В апреле гимнаст подтвердил это в интервью, ожидая официального разрешения со стороны FIG.

Илья Ковтун во время турнира. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_/

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ковтун дважды финишировал четвертым — в многоборье и вольных упражнениях, а на параллельных брусьях завоевал серебряную медаль. Уже в Лос-Анджелесе-2028 он будет выступать за Хорватию.

Что будет с Ковтуном дальше

Илья — уроженец Черкасс, обучался сначала на родине, последовательно становился бронзовым (2021) и серебряным (2023) призером чемпионатов мира и Европы. После вторжения перебрался в хорватский Осиек, где тренируется в клубе "Сокол" и отказался возвращаться в Украину даже после олимпийских медалей.

Теперь Ковтун будет представлять Хорватию на всех турнирах. Согласно правилам FIG, если украинская сторона не даст согласие, придется отбыть год карантина вне соревнований. Министр спорта Украины уже назвал это "абсолютно неприемлемым".

Ковтун начал путь в Черкассах, затем выступал за Киев. В 2021‑2024 годах собрал богатую коллекцию наград: "бронза" и "серебро" чемпионатов мира, "золото" Европы на брусьях, "серебро" Олимпиады. В честь него Международная федерация утвердила уникальный элемент "Ковтун" на параллельных брусьях. После переезда в Осиек он обосновался там окончательно и живет в Хорватии с начала войны.

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